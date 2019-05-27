В Ивановской области возбудили дело после гибели ребенка в бассейне

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи завели дело после гибели ребенка, упавшего в бассейн на базе отдыха в Ивановской области, сообщил СК РФ в WhatsApp.

По данным ведомства, 25 мая ребенок вместе с семьей находился на базе отдыха в Ивановской области. Пока его мать присматривала за младшими детьми, а отец отвлекся на разговор с братом, мальчик упал в бассейн. Мужчины достали ребенка из воды, однако спасти его не удалось.