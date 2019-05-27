Лекция о творчестве А.С. Пушкина

Лектор – проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр УЖАНКОВ.Лекция приурочена к отмечаемому 6 июня 220-летию со дня рождения великого поэта и писателя, основоположника новой русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество перешагнуло границы нашей страны, став образцом высокой литературы для всех.*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".