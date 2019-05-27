В Киеве треснуло еще одно стекло на пешеходном мосту, сообщили СМИ

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Уже третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в столице Украины, сообщает Уже третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в столице Украины, сообщает телеканал 112

Сейчас территорию оградили, чтобы демонтировать поврежденную конструкцию, однако мост для людей не закрывали.

"На месте, когда оно (стекло-пленка - ред.) трескалось, было очень много очевидцев. Это видела муниципальная охрана и мы. Во время происшествия на этом участке никого не было", - сказала корреспондентка в эфире телеканала 112.

В День Киева 26 мая на мосту треснуло два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр Киева Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что предварительно стекло треснуло из-за действий вандалов.