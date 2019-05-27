Опыт Кубы доказывает провал политики силового давления, заявил Лавров

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опыт Кубы доказывает провал политики силового давления и односторонних санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Опыт Кубы подтверждает провал политики диктата в международных отношениях и бесперспективность силового давления", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом.
"Мы разделяем с кубинскими друзьями убежденность в неприемлемости нелегитимного санкционного прессинга и подтверждаем категорическое неприятие экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны Соединенных Штатов. Будем и впредь решительно поддерживать справедливые требования Гаваны о безотлагательном прекращении этой блокады", - добавил Лавров.