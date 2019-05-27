В Костромской области завели дело после падения пианино на девочку в саду

По данным ведомства, 23 мая на четырехлетнюю девочку в помещении детского сада упало пианино. Она получила ушиб грудной клетки и сердца. Девочка госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Следствием установлено, что массивный музыкальный инструмент находился в помещении средней группы "в неустойчивом положении" и упал в тот момент, когда воспитателей не было на месте.