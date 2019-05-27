В Костромской области завели дело после падения пианино на девочку в саду

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения пианино на четырехлетнюю воспитанницу детского сада в Костромской области, сообщает Следственный комитет РФ.
Как сообщали ранее в региональном СК, инцидент произошел в одном из детских садов в поселке Красное-на-Волге.
По данным ведомства, 23 мая на четырехлетнюю девочку в помещении детского сада упало пианино. Она получила ушиб грудной клетки и сердца. Девочка госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Следствием установлено, что массивный музыкальный инструмент находился в помещении средней группы "в неустойчивом положении" и упал в тот момент, когда воспитателей не было на месте.
"В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском саду... Изучается документация и нормативная база, регулирующая вопросы соблюдения требований безопасности в детских дошкольных учреждениях, устанавливаются конкретные ответственные лица", - говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
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