В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности на вторник

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Синоптики продлили на вторник, 28 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 25 до 27 градусов тепла, в области - от плюс 23 до плюс 28.