На Эвересте нашли альпиниста из Австралии без сознания

По данным СМИ, тибетские спасатели обнаружили альпиниста в среду на северном склоне Эвереста на высоте 7,5 тысячи метров. В момент обнаружения мужчина находился в критическом состоянии, однако с тех пор его состояние стабилизировалось.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Согласно официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в текущем году во время покорения вершин выше восьми тысяч в Гималаях погибли 20 человек.