На Эвересте нашли альпиниста из Австралии без сознания

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Австралийский альпинист был найден без сознания на склоне горы Эверест и госпитализирован в одну из больниц Непала, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и торговли Австралии.
Как сообщается в заявлении, власти Австралии "готовы оказать консульскую поддержку австралийцу, госпитализированному в Катманду".
По данным СМИ, тибетские спасатели обнаружили альпиниста в среду на северном склоне Эвереста на высоте 7,5 тысячи метров. В момент обнаружения мужчина находился в критическом состоянии, однако с тех пор его состояние стабилизировалось.
Ранее газета Himalayan Times, ссылаясь на представителя департамента по туризму Непала Мииру Ачрая, сообщила, что с начала мая на склонах Эвереста погибли не менее 10 человек. Последним из них стал британец Робин Фишеро, который почувствовал недомогание и скончался во время спуска на высоте 8,6 тысячи метров. Непальские СМИ отмечают, что причиной столь массовой гибели альпинистов стали, прежде всего, трудные погодные условия и "пробки" на маршруте. Находясь слишком долго в высотной зоне в условиях нехватки кислорода, покорители горных вершин умирали от истощения организма, полагают СМИ.
Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Согласно официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в текущем году во время покорения вершин выше восьми тысяч в Гималаях погибли 20 человек.