Лавров прокомментировал намерение США отправить военных на Ближний Восток

"Что касается решения президента Трампа отправить полторы тысячи военнослужащих в дополнение к тем, кто развернут в регионе Ближнего Востока и севера Африки, ну, вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают. Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых военноначальников бывших, политиков, дипломатов о безрассудности идеи войны против Ирана, что голоса будут услышаны", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.