В Тюмени наградили участкового, освободившего взятого в заложники ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов вручил медаль "За отличие в охране общественного порядка" старшему участковому уполномоченному Владимиру Дроботу, спасшему ребенка, которого злоумышленник взял в заложники, приставив нож к горлу, говорится в сообщении управления.

"Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов вручил старшему участковому уполномоченному старшему лейтенанту полиции Владимиру Дроботу медаль "За отличие в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июне прошлого года в полицию Тюмени поступило сообщение о том, что в районе одного из домов на улице Бабарынка находится мужчина с оружием в руках. На место происшествия выехал старший участковый Дробот. Вскоре на пульт оперативного дежурного с того же адреса позвонила женщина, к которой в квартиру ворвался неизвестный и несколько раз ударил ее ножом. Помимо женщины в квартире находились ее внучки 2009 и 2011 годов рождения.

Дробот потребовал от подозреваемого покинуть чужое жилье и отпустить женщину и детей, мужчина ответил отказом. В это время сосед потерпевшей через открытое окно проник в ее квартиру, схватил на руки одного из детей, открыл дверь и выбежал на лестничную клетку. Дробот ворвался в квартиру и увидел, что мужчина удерживает вторую девочку, приставив нож к ее горлу.

Полицейский предупредил, что применит оружие, и потребовал отпустить девочку. Реакции не последовало, после чего участковый произвел прицельный выстрел в плечо мужчины. Увидев, что подозреваемый пытается ударить ребенка ножом, полицейский выстрелил еще два раза. Дробот вместе с соседом потерпевшей вывели ребенка и бабушку из дома. Нападавший от огнестрельных ранений скончался на месте, отмечает УМВД.