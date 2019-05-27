Лавров обвинил Вашингтон в наращивании конфронтации в Южной Америке

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США способствуют нарастанию конфронтации в Южной Америке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что мы сейчас наблюдаем в действиях Вашингтона по отношению к Венесуэле, полностью игнорирует волю самих стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Потому что американская администрация сейчас прилагает все усилия к тому, чтобы идейные расхождения между отдельными правительствами трансформировались в политические противостояния и даже в военную конфронтацию", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.