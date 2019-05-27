Лавров обвинил Вашингтон в наращивании конфронтации в Южной Америке

"То, что мы сейчас наблюдаем в действиях Вашингтона по отношению к Венесуэле, полностью игнорирует волю самих стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Потому что американская администрация сейчас прилагает все усилия к тому, чтобы идейные расхождения между отдельными правительствами трансформировались в политические противостояния и даже в военную конфронтацию", - сказал Лавров на пресс-конференции.