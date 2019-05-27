В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой

"В результате неосторожности семилетняя девочка упала в яму. Находившиеся рядом соседи тотчас вытащили ее, вызвали бригаду скорой помощи, однако ребенок получил серьезные термические ожоги и сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в Ленинском районе Красноярска в районе улица Спортивная. Двое детей играли в мяч и их внимание привлекла яма глубиной два метра, в которую местные жители сбрасывали золу из печи. Яма была не огорожена и не прикрыта. Упавший в нее ребенок получил термические ожоги 90% тела.