Видеомост Москва – Нур-Султан о сотрудничестве в рамках ЕАЭС

Участники в Москве:
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Олег ЦЕПКИН;
- директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.
В Нур-Султане:
- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН;
- эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента Республики Казахстан Жумабек САРАБЕКОВ.
К разговору приглашен представитель Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
29 мая в Нур-Султане пройдет встреча Президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. О приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия, о перспективах развития интеграции и роли в Евразийском экономическом союзе России и Казахстана пойдет речь в рамках видеомоста.
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Олег ЦЕПКИН;
- директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.
В Нур-Султане:
- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН;
- эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента Республики Казахстан Жумабек САРАБЕКОВ.
К разговору приглашен представитель Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
29 мая в Нур-Султане пройдет встреча Президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. О приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия, о перспективах развития интеграции и роли в Евразийском экономическом союзе России и Казахстана пойдет речь в рамках видеомоста.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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