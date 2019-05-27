Видеомост Москва – Нур-Султан о сотрудничестве в рамках ЕАЭС

Участники в Москве:

- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Олег ЦЕПКИН;

- директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ;

- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.



В Нур-Султане:

- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН;

- эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента Республики Казахстан Жумабек САРАБЕКОВ.

К разговору приглашен представитель Мажилиса Парламента Республики Казахстан.



29 мая в Нур-Султане пройдет встреча Президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. О приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия, о перспективах развития интеграции и роли в Евразийском экономическом союзе России и Казахстана пойдет речь в рамках видеомоста.

