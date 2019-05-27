В ЛНР обнародовали имена причастных к "минированиям" в России

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена причастных, по данным ведомства, к ложным сообщениям о минировании объектов в России и Донбассе, этот список будет передан Следственному комитету РФ.
Ранее в МГБ ЛНР заявили, что располагают документом, подтверждающим причастность украинских агентов к ложным сообщениям о минировании объектов в России и Донбассе.
Список опубликован на сайте МГБ ЛНР, в нем более 20 фамилий. В частности, среди руководителей центра, который по версии МГБ ЛНР занимался организацией ложных сообщений, значатся " заместитель командующего ООС генерал-майор Ковальчук А.Т., начальник отдела ССО объединенного командного пункта ООС полковник Мирзоев В.С., начальник группы информационно-психологических операций отдела ССО объединенного командного пункта ООС капитан 2-го ранга Ковалев С.Ю.".
"Полный список лиц, причастных к информационному терроризму, будет приобщен к делу и передан Следственному комитету Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.