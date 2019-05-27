Россия готова содействовать диалогу между властями и оппозицией в Венесуэле

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва готова оказать содействие диалогу между властями и оппозицией Венесуэлы, говорится в комментарии МИД России.

"Со своей стороны готовы оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками. При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны", - говорится в комментарии ведомства.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.

В субботу МИД Норвегии сообщил, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, приняли решение на следующей вновь встретиться в Осло.