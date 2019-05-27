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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия готова содействовать диалогу между властями и оппозицией в Венесуэле

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва готова оказать содействие диалогу между властями и оппозицией Венесуэлы, говорится в комментарии МИД России.
"Со своей стороны готовы оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками. При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны", - говорится в комментарии ведомства.
В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
Сергей Рябков
25 мая, 09:32
Рябков: диалог с Венесуэлой необходимо начинать без предварительных условий
В субботу МИД Норвегии сообщил, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, приняли решение на следующей вновь встретиться в Осло.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаРоссия
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