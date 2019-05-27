В партии "Слуга народа" считают, что дефолт для Киева будет малоэффективен

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Лидер партии украинского президента "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что дефолт для Украины будет малоэффективен.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.
"Я думаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и Украина вряд ли сможет по нему пойти", - заявил Разумков, отвечая на вопрос, как в партии относятся к заявлению Коломойского о возможном объявлении дефолта.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.