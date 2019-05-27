В партии "Слуга народа" считают, что дефолт для Киева будет малоэффективен

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Лидер партии украинского президента "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что дефолт для Украины будет малоэффективен.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

"Я думаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и Украина вряд ли сможет по нему пойти", - заявил Разумков, отвечая на вопрос, как в партии относятся к заявлению Коломойского о возможном объявлении дефолта.