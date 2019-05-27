Власти проведут анализ воздуха в Волхове после жалоб жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Комиссия правительства Ленинградской области, куда войдут представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, проверит уровень загрязнения воздуха в городе Волхов после жалоб местных жителей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности городского воздуха приступит к работе в Волхове 29 мая", - сказано в сообщении.

По обращению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в состав комиссии войдут представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также комитета госэкоконтроля Ленинградской области. Будет проведен комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.