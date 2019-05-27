Власти проведут анализ воздуха в Волхове после жалоб жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Комиссия правительства Ленинградской области, куда войдут представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, проверит уровень загрязнения воздуха в городе Волхов после жалоб местных жителей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее в интернете появились видеозаписи от жителей Волхова, которые заявили о выбросах рядом с предприятиями города. На видео и фото, опубликованных в соцсетях, видны клубы пара неизвестного происхождения.
В Волхов десантировалась спецкомиссия по экобезопасности https://t.co/HRhePPLgf8 pic.twitter.com/ekDrk3tPlg— Волхов Ньюс (@volhovnews) 25 мая 2019 г.
"Межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности городского воздуха приступит к работе в Волхове 29 мая", - сказано в сообщении.
По обращению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в состав комиссии войдут представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также комитета госэкоконтроля Ленинградской области. Будет проведен комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.
Перед работой комиссии лаборатория комитета госэкоконтроля Ленинградской области проведет экспресс-анализ воздуха на территории Волхова. Результаты динамических исследований представят для изучения комиссии.