Белоруссия вернула России по "Дружбе" более 80 тысяч тонн "грязной" нефти

МИНСК, 27 мая - РИА Новости. Белоруссия с 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами нефти, вытеснено уже более 80 тысяч тонн, сообщил в понедельник белорусский регулятор отрасли концерн "Белнефтехим".

"С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС "Мозырь" после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27 мая 2019 года с белорусской территории отправлено более 80 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении концерна.

В сообщении отмечается, что "белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в тесном контакте с российской АО "Транснефть - Дружба" (Брянск) работает над выполнением этапов дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества". "Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории", - подчеркивается в сообщении.

Также говорится, что транспортировка чистой нефти в направлении ОАО "Мозырский НПЗ" и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки. Мозырский НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. "Ведется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья", - подчеркнули в концерне.

Между тем, по его данным, второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан" - работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут - Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.