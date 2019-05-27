В Москве задержали 72-летнего нелегального оружейника

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Незаконную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия выявили в Москве, сотрудники МВД и ФСБ задержали 72-летнего подозреваемого, говорится на сайте столичного главка полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обследовали квартиру на Фестивальной улице. В помещении оперативники изъяли предметы, похожие на оружие и патроны, а также литературу по изготовлению оружия и экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали 72-летнего мужчину, проживающего в квартире, по словам подозреваемого, он собирал и приобретал оружие на различных сайтах.

"Также в ходе осмотра изъяты и направлены на экспертизу семь предметов, похожих на огнестрельное оружие и части к нему, боеприпасы различных калибров в количестве более 3000 штук, а также книги, руководства и инструкции по починке и ремонту огнестрельного оружия, рукописные эскизы и чертежи составных частей оружия. В квартире оперативники обнаружили и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов", - указывается в сообщении.