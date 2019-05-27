В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 154 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 747 человек (женщин – 224, детей – 381)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 15 сирийцев.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 26 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство*") в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.