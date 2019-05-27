Россия призвала страны поддержать начало политического процесса в Венесуэле

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва призывает все страны поддержать начало политического процесса в Венесуэле, не навязывая ультимативные требования к Каракасу, говорится в комментарии МИД РФ.

"Призываем все вовлеченные в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса путем переговоров основных сил этой страны, не навязывая ультимативные требования к руководству Венесуэлы", - говорится в комментарии ведомства.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.

В субботу МИД Норвегии сообщил, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Гуаидо приняли решение на следующей неделе вновь встретиться в Осло.