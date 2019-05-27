Cборник статей в честь 70-летия дипотношений РФ-КНР презентовали в Пекине

МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: главное". В посольстве РФ в КНР в субботу состоялась презентация сборника статей в честь 70-летия китайско-российских дипотношений "Дружба из поколения в поколение". . В посольстве РФ в КНР в субботу состоялась презентация сборника статей в честь 70-летия китайско-российских дипотношений "Дружба из поколения в поколение".

В презентации приняли участие более 120 человек, в том числе сопредседатель Китайско-российского Комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго, посол РФ в КНР Андрей Денисов, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, авторы сборника, представители Межконтинентального издательства и представители СМИ.

Сборник был составлен Советом старых друзей Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития при поддержке Департамента по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИДа Китая и посольства РФ в КНР.

Дай Бинго оставил следующий отзыв о сборнике: "Впитать мудрость и силу истории – вписать новую страницу в китайско-российские отношения новой эпохи". Свои предисловия к книге также написали посол КНР в РФ Ли Хуэй и посол РФ в КНР Денисов.

На презентации сборника Денисов отметил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем историческом этапе, и отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, установленные двумя странами, стали моделью государственных отношений. Российский посол выразил благодарность дипломатам двух стран за вклад в развитие двусторонних отношений в самых разных областях.

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в своей речи приветствовал издание сборника. Он отметил, что люди старшего поколения на протяжении всей жизни прилагали усилия для развития китайско-российских отношений и внесли в это дело огромный вклад. В этой книге они вспомнили и рассказали о важных моментах из общего исторического прошлого, что оказалось полезным для читателей. Лэ Юйчэн отметил, что китайско-российские отношения прошли 70-лет необычайного пути и достигли плодотворных результатов. Непрерывно повышается взаимное доверие между двумя странами. Молодые люди Китая и России должны перенять эту эстафету, чтобы китайско-российская дружба передавалась из поколения в поколение, таким образом вписать новую страницу о китайско-российских отношениях новой эпохи.