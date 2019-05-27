В Томской области спрос на оборудование для цифрового ТВ вырос в два раза

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Продажи приставок и телевизоров с поддержкой цифрового формата в Томской области, которая перейдет на "цифру" 3 июня, за последнюю неделю выросли в два раза, сообщает администрация региона со ссылкой на и.о. начальника департамента потребительского рынка Елену Чирко.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря 2018 года. В "третью волну", где переход к цифровому эфирному телевещанию состоится 3 июня, вошли 36 регионов, в том числе Томская область.

"По результатам еженедельного мониторинга отмечается рост продаж приставок в 1,8 раза, телевизоров — в два раза, 1793 и 519 единиц соответственно. Это треть от общего объема продаж за последние два месяца", — сказала Чирко на заседании региональной рабочей группы по вопросам развития цифрового телевидения.

По ее словам, быстрее всего спрос на оборудование растет в Томске, Северске, Александровском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Каргасокском, Колпашевском, Томском и Шегарском районах, медленнее — в Стрежевом, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском районах.

"В уже перешедших на цифровой формат телевидения регионах пиковыми периодами продаж — до 300% — стали последние три дня до отключения аналогового сигнала и семь дней после. Федеральные и региональные ритейлеры учитывают эту тенденцию и готовы обеспечить потребности населения в полном объеме", - сообщила чиновница.