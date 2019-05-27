Экипаж арестованного в Стамбуле судна вернулся в Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть российских моряков, которые почти год находились на арестованном в Стамбуле судне Streamline, в настоящее время вернулись в Ростовскую область, сообщил РИА Новости капитан судна Бахман Багиров, который ранее вернулся в РФ.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.

Задолженность судовладельца перед моряками на текущий момент превысила 150 тысяч долларов. Первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля, но были перенесены на 11 июня из-за отсутствия документов о продаже судна, которые затребовал суд. Ранее также сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.

"В ночь на субботу прибыли в Ростовскую область оставшиеся шесть членов экипажа", - сказал он. Багиров добавил, что теперь моряки будут ждать, когда завершится процедура продажи судна, которая, по его мнению, может занять не менее года. "Адвокат в Турции занимается, связь с ним есть… Счета у всех есть. Если получит деньги, переводит по счетам", - уточнил капитан.