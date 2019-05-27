МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Верховный суд Украины для рассмотрения кассации, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник рассматривает кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания.

"(Заседание) началось с задержкой из-за доставки (Вышинского в суд - ред.). Я заявил ходатайство о продолжении слушания дела без использования стеклянной кабины, в которую поместили Кирилла. Суд удалился в совещательную комнату", - сообщил РИА Новости Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.