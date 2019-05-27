Источник: иркутского губернатора госпитализировали из-за проблем с почками

Ранее пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила, что Левченко госпитализирован 25 мая из-за проблем со спиной и может провести в больнице не менее 3 дней. Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины, его состояние опасений у медиков не вызывает, добавляли в пресс-службе.