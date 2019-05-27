В Тольятти проводят проверку после сообщения о жестоком избиении ребенка

САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления информации о жительнице Тольятти в Самарской области, которая избила свою дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Информация была опубликована в социальной сети. Сообщалось, что женщина била свою дочь, ребенок несколько раз падал на землю, мать поднимала девочку за уши. Автор утверждал, что инцидент произошел на улице Тополиной. По его словам, произошедшее сопровождалось нецензурной бранью женщины.