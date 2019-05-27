Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики одну мину калибром 120 миллиметров. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.