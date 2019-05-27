Трамп надеется, что Ким Чен Ын выберет путь денуклеаризации для КНДР

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию страны.

"Мы хоти мира и стабильности. Мы все еще верим, что председатель Ким воспользуется возможностью преобразовать свою страну через денуклеаризацию. Это страна с огромным экономическим и другим потенциалом", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.