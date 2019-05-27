Абэ заявил, что Трамп поддержал его стремление встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку стремлению премьер-министра Японии Синдзо Абэ встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, о чем глава японского правительства заявил в понедельник на совместной пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с американским лидером.

"В самое ближайшее время я настроен встретиться с председателем (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий для решения проблемы похищенных", - сказал Абэ. По его словам, Трамп "выразил полную поддержку".

В 70-е и 80-е годы агенты КНДР похитили несколько граждан Японии в шпионских целях, но в начале нынешнего тысячелетия Пхеньян позволил нескольким из них вернуться на родину. Япония настаивает на выяснении всех обстоятельств и поиске остальных.

Перед пресс-конференцией Трамп и Абэ встретились с родственниками похищенных японцев и активистами по их возвращению. Абэ выразил благодарность президенту США за то, что он выслушал их.

Родственники похищенных надеются, что Трампу удастся содействовать решению их проблемы на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым он встречался уже два раза.