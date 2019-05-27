Трамп доволен тем, как развиваются события вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень доволен" тем, как развиваются события вокруг КНДР.

"Я считаю, что Ким Чен Ын хочет создать страны с большой экономической силой. Он верит, как и я, что у КНДР имеется огромный экономический потенциал. Он знает, что с ядерным оружием это (экономическое процветание страны) никогда не произойдет. Только плохое может случиться. Он знает это, он очень умный человек", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп отметил, что уже на протяжении двух лет КНДР не проводит ядерные испытания, но санкции по-прежнему сохраняются против этой страны. "Я очень доволен тем, как развиваются события", - добавил президент США.

Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.