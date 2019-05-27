Пресс-конференция об экологии и охране окружающей среды

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10 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция главы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА.