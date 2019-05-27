Судьбу задержанных украинских моряков решит суд, заявили в Кремле

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе должны решить следствие и суд.

"Позиция не может измениться", - сказал Песков газете "Ведомости", отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля после постановления трибунала.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков.

Кроме того, трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.