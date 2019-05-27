В Приморье потушили пожар в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Лесозаводской городской больнице в Приморье, где загорелись картонные коробки, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В 11.04 (04.04 мск) в пожарно-спасательную службу города Лесозаводска поступило сообщение о возгорании в лечебном учреждении, расположенном на улице 9 Января. В считанные минуты (в 11.11) по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Все находившиеся в здании люди - 4 взрослых и 18 детей - до прибытия пожарной охраны самостоятельно покинули помещение", - говорится в сообщении.
Было установлено, что на лестничной клетке горели картонные коробки. Лечебные и административные помещения не пострадали, отмечают в МЧС.
В 11.20 пожар локализовали, в 11.27 - потушили. Его общая площадь составила 2 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал, сообщают спасатели.
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