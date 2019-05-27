В Приморье потушили пожар в больнице

"В 11.04 (04.04 мск) в пожарно-спасательную службу города Лесозаводска поступило сообщение о возгорании в лечебном учреждении, расположенном на улице 9 Января. В считанные минуты (в 11.11) по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Все находившиеся в здании люди - 4 взрослых и 18 детей - до прибытия пожарной охраны самостоятельно покинули помещение", - говорится в сообщении.