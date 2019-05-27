Пес Шарик загипнотизирует Печкина в новой серии "Простоквашино"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новая 15-я серия мультсериала "Простоквашино" под названием "Гипноз" вышла в понедельник на канале студии "Союзмультфильм" в YouTube, сообщила пресс-служба студии.
По сюжету эпизода, пес Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях. Кот Матроскин гипнозу не поддается, а вот почтальон Печкин впадает в транс и начинает совершать нетипичные для себя поступки.
Режиссером нового эпизода стала Евгения Жиркова.
Продолжение популярного советского мультсериала "Простоквашино" выходит с 2018 года.
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