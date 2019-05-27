Спикер парламента Южной Кореи начинает визит в Россию

ТОКИО, 27 мая - РИА Новости. Председатель Национального собрания - однопалатного парламента Южной Кореи - Мун Хи Сан начинает в понедельник официальный трехдневный визит в Россию, сообщает его пресс-служба.

По ее данным, Мун Хи Сан встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, чтобы обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества Южной Кореи и России.

Мун Хи Сан, как сообщает пресс-служба южнокорейского парламента, ранее посетил США и Китай среди четырех стран, играющих важную роль в решении проблем Корейского полуострова, а теперь на очереди его визит в Москву.

Во время нынешней поездки ожидается, что спикер Национального собрания подтвердит важность межпарламентского сотрудничества для установления между Республикой Корея и Россией "отношений стратегического партнерства". В частности, он примет участие в открытии первого заседания комитета по сотрудничеству парламентов двух стран на высоком уровне.

Как напоминают в южнокорейском парламенте, недавно Мун Хи Сан выдвинул инициативу парламентской дипломатии среди 12 государств и территорий региона и выразил надежду на укрепление связей с Россией.

На первом заседании комитета по сотрудничеству, отмечает пресс-служба, предполагается сверить позиции РФ и Южной Кореи о ситуации в регионе и мире как в многосторонних рамках, так и в международных межпарламентских организаций, обсудить законодательную поддержку перспективных областей сотрудничества двух стран, обменяться мнениями о взаимодействии парламентов в таких сферах, как культура, образование, туризм и гуманитарные связи.

Мун Хи Сан 29 мая выступит в верхней палате Федерального Собрания РФ на тему "Прошлое, настоящее и будущее дружественных корейско-российских отношений, откроем новую эпоху мира и процветания на Корейском полуострове и в Евразии". В этой речи спикер парламента разъяснит политику Сеула в отношении КНДР и сотрудничества с РФ.

Также планируется встреча Мун Хи Сана с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.