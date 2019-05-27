В районе поисков группы рыбаков, пропавших в Хабаровском крае, нашли тело

ХАБАРОВСК, 27 мая — РИА Новости. Тело мужчины найдено в Комсомольском районе Хабаровского края, где около 20 дней назад на Амуре пропали четверо рыбаков, устанавливается его принадлежность к группе пропавших, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что 8 мая четверо рыбаков отправились в район острова Киори Комсомольского района. Вечером один из них сообщил родственнику по телефону, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили. Спасатели начали поиски мужчин. СК после пропажи рыбаков возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В минувший четверг было найдено тело одного из пропавших.

"В районе поисков найдено второе тело. Следственные органы устанавливают личность, а также принадлежал ли он к этой группе пропавших рыбаков", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в поисках группы рыбаков за минувшие сутки было обследовано 26 километров береговой линии реки Амур. Всего за время поисков обследовано 787 километров.