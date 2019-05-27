В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон

АЛЕППО (Сирия), 27 мая - РИА Новости. Завод по производству алюминиевых окон возобновил свою работу в пострадавшем от боевых действий районе сирийского города Алеппо, сообщил журналистам руководитель производства Муатаз Айюби.

"Наш завод не работал четыре года. Когда мы вернулись сюда, не обнаружили ни одного станка - боевики все разграбили. Постепенно вернулись к нормальной работе, мы производим четыре тонны продукции в день. Алюминий закупаем в России, в Красноярске, у вас лучшее качество", - сказал он.

Новое оборудование производитель приобрёл на государственный кредит. Весь цикл производства на предприятии автоматизирован. На заводе работает 100 человек - руководитель предоставляет работу беженцам. К примеру, молодой инженер-технолог Ибрагим Муфахат приехал в Алеппо из Идлиба и сразу же нашёл работу по специальности, чтобы прокормить семью.

"Здесь мне дали квартиру, я привёз всю мою большую семью. Хорошая зарплата. Конечно, хочется вернуться домой, но я понимаю, что нужен здесь. Мне здесь нравится", - говорит он.

Произведенные на фабрике окна пользуются спросом - в пострадавшем от боевых действий районе идет восстановление, строятся новые дома. Местный житель Хасам Ахмад - один из клиентов, в его гостиной установлено большое окно нестандартных размеров, изготовленное на той самой фабрике. "Сразу после того, как в Алеппо вернулась мирная жизнь, я начал делать ремонт в своей квартире, но возникла проблема - не смог найти производителя окон. Ни одна фабрика не работала, ждал несколько лет", - рассказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.