Испанские социалисты прокомментировали результаты местных выборов

МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получила наибольшую поддержку избирателей на местных выборах (муниципальных и выборах в парламенты автономных сообществ), которые состоялись в стране в воскресенье, однако сумма мандатов, которые получили правые партии, может позволить им не допустить к власти социалистов в некоторых ключевых регионах, включая Мадрид.

Всего, согласно данным МВД страны после подсчета более 99% бюллетеней, за ИСРП проголосовали более 29% избирателей. Народная партия (НП) получила поддержку 22,2%, центристская партия "Граждане" - 8,3% голосов. Крайне правая партия VOX получила 2,9% голосов избирателей. Также во многих автономных сообществах и муниципалитетах в парламенты прошли различные левые партии, связанные с общенациональной Podemos.

"После (парламентских) выборов 28 апреля ИСРП подтвердила, что она является первой политической силой в испанской политической системе в долгосрочной перспективе. Соцпартия выиграла европейские выборы, выиграла муниципальные выборы и выиграла в большом количестве автономных сообществ 26 мая", - заявил исполняющий обязанности премьера страны, лидер ИСРП Педро Санчес, выразив мнение, что тем самым испанцы разделяют политику возглавляемого им правительства.

Однако он предупредил, что в ряде муниципалитетов и автономных сообществах, несмотря на победу социалистов, возможен приход к власти правых – в случае, если правая Народная партия и центристская партия "Граждане" будут заключать коалиции с крайне правой VOX. Санчес заявил, что заключение подобных соглашений не поймут ни испанские избиратели, ни либеральные и консервативные партии в Европе.

"Я призываю к ответственности политиков национального уровня (лидеров НП и "Граждан") не отдавать в руки испанских крайне правых стабильность правительств муниципалитетов и автономных сообществ", - заявил Санчес, выступая в штаб-квартире ИСРП в Мадриде.

ИСРП получила наибольшее число голосов в сообществе Мадрид, Кастилии-и-Леоне, Кастилии-ла-Манче, Арагоне, Балеарских островах, Астурии, Канарских островах, Ла-Риохе и Эстремадуре, однако в ряде этих автономных сообществ у ИСРП нет абсолютного большинства даже при заключении соглашений с левой Podemos.

Не исключено, что, несмотря на победу на выборах, ИСРП не сможет получить руководство в городе Мадрид и в сообществе Мадрид из-за возможной коалиции правых.

В воскресенье в Испании состоялись выборы в 12 из 17 автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канары, Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Сообщество Мадрид, Мурсия, Наварра и Риоха), автономных городов Сеута и Мелилья, муниципальные выборы во всей стране (всего 8131 муниципалитет). По итогам выборов парламенты автономных сообществ должны утвердить глав региональных правительств, а муниципальные парламенты утвердят мэров.