В Катаре назвали условие для экономического развития Палестины

ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Экономическое развитие палестинских территорий невозможно без справедливого политического решения палестино-израильского конфликта, считает министерство иностранных дел Катара.

В МИД отметили, что "Катар в курсе приглашения США провести в Бахрейне в следующем месяце рабочую встречу об инвестициях и экономическом развитии региона". Ранее Белый дом сообщил, что в Бахрейне 24-25 июня пройдет встреча по экономическому развитию палестинских территорий, которая считается первым этапом разработанной США ближневосточной "сделки века" для урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Эффективное решение этих проблем требует искренности намерений и согласованных усилий региональных и международных игроков, также соответствующих политических условий для экономического процветания. Эти условия не будут достигнуты без справедливого политического решения проблем народов региона, особенно палестинского вопроса ... на основе прекращения израильской оккупации и создания полностью суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также соблюдения прав палестинских беженцев согласно резолюциям СБ ООН", - говорится в сообщении.