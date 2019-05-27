В Приморье ликвидировали открытое горение на траулере

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Спасатели ночью ликвидировали открытое горение на большом рыболовецком траулере, который загорелся в воскресенье у причала в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

В воскресенье в посёлке Преображение в трюме стоящего у причала большого морозильного рыболовного траулера начался пожар. Экипажа на борту судна нет. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды также нет, отмечали в МЧС. Пожар локализовали в 18.46 (11.46 мск) на общей площади 500 "квадратов".