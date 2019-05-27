В Европарламенте уточнили данные о явке на выборах

Очередь у одного из избирательных участков в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент в Брюсселе. 26 мая 2019

Очередь у одного из избирательных участков в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент в Брюсселе. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Явка на проходивших 23-26 мая в ЕС выборах в Европарламент составила, согласно последним уточненным данным по 28 странам, 50,5%, что больше, чем в 2014 году, сообщил журналистам представитель ЕП.

Ранее явка оценивалась на уровне 51-52%.

"Наши последние предварительные данные показывают, что явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%, что на восемь пунктов выше, чем в 2014 году, когда показатели впервые стабилизировались", - сказал он.