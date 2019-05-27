Сальвини поблагодарил избирателей за победу "Лиги" на выборах в ЕП

РИМ, 27 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини поблагодарил избирателей, которые, согласно результатам первых exit poll, в ходе нынешних выборов в Европарламент отдали наибольшее количество голосов (от 27% до 31%) этой правой политической силе, последовательно критиковавшей политику руководства ЕС.

"Только одно слово: спасибо, Италия!" - написал Сальвини в Twitter сразу после обнародования первых данных социологических исследований.

Это сообщение лидер "Лиги" сопроводил собственной фотографией, на которой улыбающийся политик держит лист бумаги с надписью "1-я партия в Италии. Спасибо".

Глава группы "Лиги" в палате депутатов национального парламента Риккардо Молинари, выступая в прямом эфире популярной программы гостелевидения Rai, назвал результат, показанный партией на выборах, "историческим".

"Получим мы 30% или 31% имеет относительное значение. Всего год назад (на мартовских парламентских выборах 2018 года – ред.) у нас было 17%. Это исторический результат: впервые "Лига" становится первой партией в Италии", - отметил политик.

Тем не менее, всесторонние политические итоги голосования лидеры большинства партий Италии, принимавших участие в европейских выборах, намерены подвести лишь после обнародования реальных результатов МВД.