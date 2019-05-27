Фламандские националисты лидируют на парламентских выборах в Бельгии

Очередь у одного из избирательных участков в Брюсселе. 26 мая 2019

Очередь у одного из избирательных участков в Брюсселе. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Фламандские националисты по-прежнему лидируют на прошедших в воскресенье выборах в федеральный парламент Бельгии, при этом либералы ослабили свои позиции, а "зеленые", напротив, улучшили результат, свидетельствуют данные МВД страны.

По состоянию на 23.30 мск, подсчитаны голоса на почти 85% участков. Самый большой прирост на этих выборах показал крайне правый "Фламандский интерес", который заручился поддержкой почти 14% избирателей (примерно на 10% больше, чем на прошлых выборах).

Это позволит ему, согласно предварительным оценкам, получить 18 кресел в нижней палате федерального парламента, при том что их было всего три.

Умеренные националисты из "Нового фламандского альянса" набирают свыше 18%, что меньше на 2%, чем в предыдущем составе. Они рассчитывают на 25 мандатов, что меньше на восемь, чем в предыдущем составе. Но это больше, чем у любой другой партии.

Второй или третьей по величине силой в парламенте могут стать социалисты, претендующие на 18 кресел (минус пять). Они стали ведущей силой во франкоязычной части страны.

Либеральное "Реформаторское движение", которое представляет премьер Шарль Мишель, осталось второй по величине франкоязычной политической силой, но на федеральной уровне может потерять пять мандатов и опуститься на четвертую позицию (15). Однако их союзники во Фландрии, "Открытые фламандские либералы и демократы", набирают свыше 9% (12 мандатов).

Хорошие результаты показали две партии "зеленых", Groen и Ecolo, набравшие, соответственно, 6,68% и 5,25%. Вместе они могут занять больше 20 кресел.

"Христианские демократы и фламандцы" получают в районе 10% и могут претендовать на 12 кресел.

Новый расклад сил, по мнению наблюдателей, означает, что прежний состав правящей коалиции уже не сможет обеспечить устойчивое большинство. Всего в нижней палате насчитывается 150 депутатов.