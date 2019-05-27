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РИА Новости

Фламандские националисты лидируют на парламентских выборах в Бельгии

Вчера, 01:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОчередь у одного из избирательных участков в Брюсселе. 26 мая 2019
Очередь у одного из избирательных участков в Брюсселе. 26 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Очередь у одного из избирательных участков в Брюсселе. 26 мая 2019
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Фламандские националисты по-прежнему лидируют на прошедших в воскресенье выборах в федеральный парламент Бельгии, при этом либералы ослабили свои позиции, а "зеленые", напротив, улучшили результат, свидетельствуют данные МВД страны.
По состоянию на 23.30 мск, подсчитаны голоса на почти 85% участков. Самый большой прирост на этих выборах показал крайне правый "Фламандский интерес", который заручился поддержкой почти 14% избирателей (примерно на 10% больше, чем на прошлых выборах).
Это позволит ему, согласно предварительным оценкам, получить 18 кресел в нижней палате федерального парламента, при том что их было всего три.
Умеренные националисты из "Нового фламандского альянса" набирают свыше 18%, что меньше на 2%, чем в предыдущем составе. Они рассчитывают на 25 мандатов, что меньше на восемь, чем в предыдущем составе. Но это больше, чем у любой другой партии.
Второй или третьей по величине силой в парламенте могут стать социалисты, претендующие на 18 кресел (минус пять). Они стали ведущей силой во франкоязычной части страны.
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Либеральное "Реформаторское движение", которое представляет премьер Шарль Мишель, осталось второй по величине франкоязычной политической силой, но на федеральной уровне может потерять пять мандатов и опуститься на четвертую позицию (15). Однако их союзники во Фландрии, "Открытые фламандские либералы и демократы", набирают свыше 9% (12 мандатов).
Хорошие результаты показали две партии "зеленых", Groen и Ecolo, набравшие, соответственно, 6,68% и 5,25%. Вместе они могут занять больше 20 кресел.
"Христианские демократы и фламандцы" получают в районе 10% и могут претендовать на 12 кресел.
Новый расклад сил, по мнению наблюдателей, означает, что прежний состав правящей коалиции уже не сможет обеспечить устойчивое большинство. Всего в нижней палате насчитывается 150 депутатов.
До правительственного кризиса в декабре прошлого года правящая коалиция носила название "шведской", потому что ее состав напоминал шведский флаг (желтый крест на синем фоне): либеральные партии (синий цвет), фламандская националистическая партия (желтый) и фламандская христианская партия (крест).
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