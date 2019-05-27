У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в понедельник утром по местному времени. Его эпицентр находился в 115 километрах северо-западнее посёлка Усть-Большерецк", - сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,3.