В Латвии на выборах в Европарламент победила партия "Новое Единство"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии в 00.00 понедельник опубликовала официальные результаты выборов в Европейский парламент: "Новое Единство" - 26,24%, "Согласие"/"Честь служить Риге" - 17,45%, Национальное объединение "Все - Латвии" - 16,40%, "Для развития/За!" - 12,42%, "Русский союз Латвии" - 6,24%, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 5,34%.

Выборы в ЕП прошли в Латвии в субботу, однако ЦИК не имел права публиковать результаты до 00.00 понедельника, когда закроется последний избирательный участок в Италии.