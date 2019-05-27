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РИА Новости

Правые евроскептики лидируют на выборах в Европарламент в Италии

Вчера, 00:18
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© РИА Новости / Александр ЛогуновУчастники и сторонники партии "Лига" во время акции протеста в Италии. Архивное фото
Участники и сторонники партии Лига во время акции протеста в Италии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Логунов
Участники и сторонники партии "Лига" во время акции протеста в Италии. Архивное фото
РИМ, 27 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Правая партия "Лига" лидирует на выборах в Европарламент в Италии, набирая от 27 до 31% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, которые после закрытия избирательных участков в стране распространил телеканал Rainews24.
Таким образом "Лига", в ходе предвыборной кампании выступавшая против нынешней политики Евросоюза и неоднократно подвергавшая критике его руководство, официально становится самой популярной политической силой страны, опережая союзников по правительственной коалиции "Движение 5 звезд".
"Движение", которое принято называть популистской силой, согласно первым результатам, занимает третье место, получая от 18,5 до 22,5 % голосов. Второе место исследование отдает ранее правившей Демократической партии, предварительно набирающей 21-25%.
Избирательные участки в Италии закрылись последними в 23.00 (0.00 мск воскресенья).
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Явка на 19.00 местного времени составила 43,8%, показав незначительный рост по сравнению с голосованием 2014 года.
Согласно данным exit poll, опубликованным новостным телеканалом SkyTG24, "Лига", которую возглавляет вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, набирает от 27 до 30%. Демпартия получает от 21,5%-24,5%, "Д5З" – 20-23%.
На всеобщих выборах марта 2018 года "Лига" получила 17% голосов избирателей. "Движение" по их итогам стало самой популярной политической силой с 32% голосов. Его лидер Луиджи Ди Майо занял пост вице-премьера и возглавил министерство экономического развития.
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Одним из пунктов "правительственного контракта", который "Лига" и "Д5З" заключили перед формированием нового кабинета министров, была объявлена работа в части отмены антироссийских санкций. Кроме того, в программе говорится о намерении "вновь обсудить договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.
Первые неофициальные итоги выборов в Италии в сравнении с голосованием 2014 показывают рост популярности "Лиги", которая пять лет назад едва преодолела 6-процентный барьер. Находившаяся в то время у власти левоцентристская Демпартия пользовалась рекордной поддержкой 40,8% в избирателей, а оппозиционное тогда "Д5З" получило 21,2% голосов.
Итоги голосования в Европарламент в Италии станут тестом на популярность для ведущих политических партий страны и обновят баланс сил между "Движением" и "Лигой" в рамках двухпартийной правящей коалиции, что может сказаться на будущем правительства.
Здание Европейского парламента в Брюсселе
23 мая, 02:55
Процедура выборов в Европарламент
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Выборы в Европарламент — 2019ЭстонияЭдуар ФилиппШвецияЧехияФранцияФинляндияСтефан ЛевенСогласие (партия)СловакияСебастьян КурцПортугалияПартия независимости Соединенного КоролевстваНайджел ФараджМарин Ле ПенЛатвияКарлес ПучдемонИспанияГрецияВыход Британии из ЕвросоюзаВеликобританияАвстрияBrexitЕвропейский парламентЕвросоюзИталияВ мире
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