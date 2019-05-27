В пермской гимназии набор в первый класс обернулся скандалом

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. История о престижной гимназии в Перми, где установили разный проходной балл для девочек и мальчиков, разлетелась повсюду. Директор учебного заведения решила: мальчики менее прилежные, но зато они потом "становятся лидерами и управляют страной", поэтому более низкие баллы для них — это справедливо. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ведомстве изучили устав учреждения и нашли еще несколько серьезных нарушений.

Девичьи классы

Родители первоклассников гимназии № 4 в Перми опубликовали в Сети списки поступивших учеников. Вступительный балл в первый класс для мальчиков — 65,7, а вот для девочек — 69,1, из-за чего около 20 девочек не смогли пройти конкурс. Родители первоклашек, несогласные с подобными правилами, стали жаловаться во все инстанции.

Директор гимназии Татьяна Дьякова объяснила занижение баллов для мальчиков необходимостью соблюдения гендерного баланса — дескать, нельзя, чтобы были только девчачьи классы. "Девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Кто управляет страной? Как правило, мальчишки вчерашние", — объяснила Дьякова местным журналистам, уточнив, что такой отбор в гимназии действует не первый год.

Первой на эту историю обратила внимание детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова. На своей странице в соцсетях она предложила родителям написать коллективное письмо для тщательного разбирательства. И отметила: ни в федеральном, ни краевом законодательстве не существует гендерных критериев отбора.

Гимназия № 4 имени братьев Каменских — муниципальное учреждение, принимающее детей по месту жительства. Впрочем, к заведению прикреплено всего четыре дома, поэтому сюда допускают и желающих из других районов города. В департаменте образования Перми объяснили, что руководство школы ничего не нарушает: правила приема устанавливаются локальным актом гимназии.

В положении, опубликованном на сайте, говорится, что приоритет при поступлении у тех, кто прошел обучение в субботней школе при гимназии, а список к зачислению формируется "на основе психолого-педагогического наблюдения детей". Однако там не указано, как поступают в субботнюю школу, каков алгоритм перехода в гимназию. Не приведены и критерии оценок, не уточняется, что за тесты сдают будущие первоклашки.

В розовом цвете

Гимназия попадает в поле зрения не в первый раз. Прошлой осенью здесь случился скандал из-за школьницы с розовыми волосами. Тогда старшекласснице запретили посещать занятия. "Я зашла в школу, меня поймала завуч, сказала, что это — не волосы, и отправила меня к директору, которая сказала, что отстраняет меня от уроков и посоветовала выбрать другой учебный план или учебное заведение. Нечего всех злить, ходя с такой головой", — написала ученица в Instagram. Позже ей на руки выдали приказ об отстранении от занятий "в связи с нарушением требований к одежде и внешнему виду".

Девочка с яркими волосами — дочь депутата гордумы Перми. Возмущенная действиями директора мать попыталась урегулировать конфликт переговорами, но безуспешно. К слову, тогда департамент образования встал на сторону гимназии, сославшись на внутренние правила для учеников и требования к внешнему виду.

Бланк с указанием проходного балла для мальчиков и девочек в гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми Бланк с указанием проходного балла для мальчиков и девочек в гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми

Родительница выяснила, что подобные запреты установлены и в других школах — где-то девочкам запрещалось носить сережки, а мальчикам — длинные волосы. Прокуратура инициировала проверку и обратилась в суд: школу оштрафовали. По мнению надзорного ведомства, ограничения, касающиеся внешнего вида учащихся, за исключением школьной формы, незаконны. Профильный департамент, в свою очередь, выпустил приказ о том, чтобы все городские школы изменили требования к форме и внешнему виду учащихся. Сейчас на сайте гимназии № 4 опубликовано новое положение от 10 ноября 2018-го — в нем нет ни слова о цвете волос или пирсинге.

Мы попытались взять комментарии у директора учебного заведения, однако по рабочему номеру звонок постоянно сбрасывали.

Не только гендерная дискриминация

Пермский депутат Надежда Агашиева взяла на контроль ситуацию с заниженными баллами для мальчиков-первоклассников. Она объяснила РИА Новости, что в городе острая нехватка мест в школах, но "элитные" гимназии (их в городе пять) могут набирать по конкурсу, так как городская администрация фактически освобождает их от набора по прописке. А учиться в этих образовательных учреждениях хочется всем.

"Школы переполнены катастрофически, а к этой приписано только четыре дома! При этом правила по конкурсу нигде не закреплены. Таким образом, возникает не только гендерная, но и социальная дискриминация. Думаю, прокуратура эту практику оспорит и выявит незаконность отбора. Однако учитывая, что это длилось годами, как отменять былые решения?" — задается вопросом Агашиева.

Так было всегда

Корреспондент РИА Новости связалась с выпускниками прошлых лет. Они утверждают, что в престижную гимназию и раньше поступали по итогам обучения в воскресной школе, но никаких баллов или других критериев отбора не было. И заверяют, что мальчикам там всегда отдавали негласное предпочтение. Михаил Шмаков закончил учиться еще в 2002-м и застал момент преобразования обычной средней школы № 92 в гимназию № 4 имени братьев Каменских.

"Мальчиков всегда было меньше, примерно один к трем. Я учился хуже всех в параллели и был неформалом. Это оборачивалось многочисленными "приводами" к директору. В школу не пускали без "сменки", отправляли домой с уроков, если я был в толстовке. Когда проколол ухо, вызвали родителей, заставили снять серьгу", — делится воспоминаниями Шмаков.

Нынешняя старшеклассница Светлана Ануфриева (имя изменено) хорошо помнит, как поступала: баллы для мальчиков и девочек были разными, но родители к этому относились спокойно. "Моя младшая сестра тоже учится здесь. Также были разные баллы при поступлении. Еще одна сестренка будет поступать сюда в следующем году", — рассказывает она.

Прописка возле школы

В соцсетях родители сетуют, что в субботнюю школу попасть тоже непросто. За место надо биться в очереди, причем в буквальном смысле слова. "Когда объявляют набор, люди с ночи ждут под дверями. И набирают обычно намного больше детей, чем могут потом принять в первый класс", — утверждает пользователь Анастасия Никитина.

И продолжает: "Если ребенок не ходит в "воскреску", то в школе родителям в лоб говорят: шансов на поступление нет. Даже если есть способности. Эта практика существует и в других учреждениях".

Попасть в престижную школу города без очереди можно только в одном случае — по месту жительства. Агашиева объяснила РИА Новости, что многие ищут возможность прописаться рядом с той школой, куда хотят поступать. "В прошлом году после проверок прокуратуры участковые ходили по квартирам и интересовались, живут ли там люди. Большинство оформляло регистрацию, чтобы просто отдать ребенка в элитную гимназию", — отметила она.

Боялись сказать

Департамент образования, который сначала не усмотрел нарушений в правилах приема, теперь объявил выговор директору гимназии № 4 — за превышение полномочий. Руководитель ведомства Людмила Гаджиева посетовала, что ситуация с разными проходными баллами у мальчиков и девочек обнажила проблему зачисления детей в статусные учебные учреждения, с чем теперь будут разбираться.

"Вариант выхода из этой ситуации может быть следующим: учреждения, которые реализуют программы повышенного уровня и реально ведут городской набор, должны проводить этот набор на программы повышенного уровня с пятого класса, а не с первого. Это мое мнение", — пояснила Гаджиева журналистам.

По ее словам, нужно создать рабочую группу с участием прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, руководителей учреждений и родителей.