Эксперты рассказали, как питаются в поездах российские путешественники

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Путешественники рассказали о гастрономических предпочтениях во время железнодорожных поездок, сообщает Туту.ру.

В опросе приняли участие три с половиной тысячи пользователей. Самыми популярными продуктами оказались жареная курица, вареные яйца, сезонные овощи и копченая колбаса. Ими в дороге завтракают, обедают и ужинают 39% опрошенных.

Четверть респондентов — приверженцы здорового питания и не изменяют своим принципам даже в поезде. У них на столе только правильная еда (нет жареного, острого, соленого, копченого). Каждый пятый (18%) берет с собой быстрорастворимую лапшу или пюре в пластиковых баночках.