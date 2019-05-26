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РИА Новости

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

Вчера, 21:03
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Приказ Министерства труда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, вступил в силу. Об этом сообщает "Российская газета".
По новым правилам, при формировании выплат будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, после чего выплата будет индексироваться.
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До этого получаемые пенсии сначала индексировались и только потом за счет социальных доплат доводились до уровня ПМП. По этой причине получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могли не меняться.
Следовательно, теперь после каждой индексации пенсионер будет получать превышающие прожиточный минимум выплаты. При этом самим гражданам не нужно будет составлять заявления и собирать справки, поскольку все выплаты будут проводиться автоматически.
Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, пенсионерам выплатят недополученные за этот период деньги. Как ранее посчитал глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, индексация коснется 3,9 миллиона россиян.
Закон о доиндексации пенсии президент России Владимир Путин подписал в апреле. Рассчитанные по-новому пенсии начали выплачивать уже с этого месяца.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что в бюджете есть средства для осуществления дополнительных выплат. По его словам, в 2019 году власти потратят на них 15-20 миллиардов рублей.

"Устранить несправедливость"

Инициатива о перерасчете надбавок к пенсиям была разработана для реализации посланий Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату.
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Президент отметил, что власти должны сначала доводить пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить ее индексацию.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что Владимир Путин перед посланием Федеральному собранию детально рассчитывал пенсии отдельных категорий населения "в столбик". По ее словам, глава государства хотел вникнуть в "самые мелкие детали".
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
19 лет у власти.Пенсионеры,как были за чертой бедности,так и остались,теперь еще многим ее и не дождаться.Неужели не мучает совесть издавая указы на эти копеечные повышения на фоне жирующего на богатствах страны олигархата.Почему даже в голову не приходит ввести прогрессивный налог.Народный "избранник"-блин.
26 мая, 22:08
Слава Мишкич
5101105
тем более сам Путин в столбик складывал!Самые мелкие детали!Да чего там,надо всего лишь,чтоб оставалось 15 тысяч после уплаты всего жкх и + оплачивать аптекам лекарства.Нечего сложного.
26 мая, 22:30
Олег Иванов
1410101
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