Дочь Алсу прокомментировала финал "Голоса"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона проекта "Голос. Дети" на Первом канале, прокомментировала итоги шоу.

По ее словам, мечта выйти на сцену и стать частью проекта воплотилась в жизнь. Она отметила, что прошедшие месяцы были веселыми и насыщенными.

Абрамова также поздравила с победой всех финалистов конкурса.

Двадцать четвертого мая состоялся спецвыпуск программы "Голос. Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов, в том числе Микеллу Абрамову, которая решила не участвовать в спецвыпуске.

Каждый победитель получил по миллиону рублей.

"Мудрое решение"

Итоги спецвыпуска прокомментировали звезды шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" признал мудрым решение Первого канала присудить победу всем участникам финала. Он предположил, что дочь Алсу пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.

"Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях — особенно", — заявил он.

Продюсер отметил, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере. Пригожин пообещал поддержать Абрамову, если это потребуется.

"Если с таким предложением (стать продюсером. — Прим. ред.) на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет", — сказал он.

Актер Станислав Садальский также назвал решение Первого канала справедливым.

инстаграме . "Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", — написал актер в

Скандал на шоу

В конце апреля разгорелся скандал после голосования в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети".

Организаторы программы решили провести проверку результатов, согласно которым победу в конкурсе одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Руководство канала обратилось за помощью к международной компании Group-IB.